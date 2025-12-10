Бахтияр Асланбейли: Азербайджану передано около 60 млн кубометров попутного газа, добытого с АЧГ

Азербайджану до сих пор безвозмездно передано около 60 млрд кубометров попутного газа, добытого в рамках проекта "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как сообщает "Report", об этом заявил вице-президент BP по коммуникациям и внешним связям в Каспийском регионе Бахтияр Асланбейли на мероприятии "Саммит промышленной безопасности 2025".

По его словам, BP работает в Азербайджане уже 33 года, и за этот период компании было доверено операторство наиболее стратегических энергетических проектов Азербайджана:

"Мы всегда осознаем всю отственность этой работы, гордимся ею и одновременно стараемся эффективно выполнять возложенные на нас фукнции. За эти годы в результате нашей деятельности (с АЧГ - прим. ред.) было добыто 4,5 млрд баррелей нефти".

Асланбейли отметил, что с месторождения "Шахдениз" с начала разработки добыто 257 млрд кубометров газа.

"В то же время около 60 млрд кубометров добытого с АЧГ попутного газа безвозмездно передано государству. То есть объем попутного газа, поступающего с АЧГ, составляет чуть меньше 25% от объема природного газа, добытого на "Шахдениз", что свидетельствует о высокой продуктивности проекта. Выполнение этих операций за эти годы, никоим образом не было бы возможно без тесного участия Государственной нефтяной компании Азербайджана и без большой поддержки правительства Азербайджана".