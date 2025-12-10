İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "AÇG-dən hasil edilən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı Azərbaycan dövlətinə təhvil verilib"

    Energetika
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:06
    Bəxtiyar Aslanbəyli: AÇG-dən hasil edilən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı Azərbaycan dövlətinə təhvil verilib

    "Azəri-Çıraq-Günəşli" (AÇG) layihəsi üzrə təxminən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı hasil edilərək Azərbaycan dövlətinə təmənnasız şəkildə təhvil verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu BP-nin Xəzər regionunda kommunikasiya və xarici əlaqələr üzrə vitse-prezidenti Bəxtiyar Aslanbəyli "Sənaye Təhlükəsizliyi Zirvəsi 2025" tədbirində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanda artıq 33 ildir ki, fəaliyyət göstərir və bu müddət ərzində Azərbaycan dövlətinin ən strateji enerji layihələrinin operatorluğu BP şirkətinə həvalə edilib: "Biz hər zaman bu işin böyük məsuliyyətini dərk edir, qürurunu yaşayır və eyni zamanda üzərimizə düşən funksiyaları effektiv şəkildə həyata keçirməyə çalışırıq. Bu illər ərzində bizim fəaliyyətimizin nəticəsində 4,5 milyard barel neft hasil olunub".

    B.Aslanbəyli qeyd edib ki, "Şahdəniz" yatağından 257 milyard kubmetr qaz hasil olunub: "Eyni zamanda AÇG layihəsi üzrə təxminən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı hasil olunaraq dövlətə təmənnasız şəkildə təhvil verilib. Yəni AÇG-dən gələn səmt qazının həcmi təxminən "Şahdəniz"də hasil olunan təbii qazın təxminən 25 %-dən bir qədər aşağıdır ki, bu da layihənin nə qədər məhsuldar olduğunun göstəricisidir. Bu illər ərzində bu əməliyyatları həyata keçirmək, təbii ki, Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin yaxından iştirakı və eyni zamanda Azərbaycan hökumətinin yaxından dəstəyi olmadan heç bir şəkildə mümkün olmazdı".

    Bəxtiyar Aslanbəyli “Azəri-Çıraq-Günəşli” BP-Azerbaijan

    Son xəbərlər

    11:06

    Bəxtiyar Aslanbəyli: "AÇG-dən hasil edilən 60 milyard kubmetrə yaxın səmt qazı Azərbaycan dövlətinə təhvil verilib"

    Energetika
    11:06

    AMB: Pul siyasətindən kənar amillərin AZIR-ə təsiri minimallaşdırılıb

    Maliyyə
    11:04

    AMB: 9 ayda cari əməliyyatlar balansında 3 milyard dollar profisit yaranıb

    Maliyyə
    11:03

    AMB: 11 ayda nağd xarici valyutanın alışı satışını 393 milyon dollar üstələyib

    Maliyyə
    11:03

    Ziyafət Əsgərov: Azərbaycan mədəniyyətinə xaricdən böyük təhdidlər mövcuddur

    Mədəniyyət siyasəti
    11:00

    "Bavariya"nın futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının tarixinə düşüb

    Futbol
    11:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı uçot dərəcəsini azaldıb

    Maliyyə
    10:59
    Foto

    "AccessBank" VİSA ilə növbəti kobrend filialını Xankəndidə açdı!

    Maliyyə
    10:58

    Orxan Məmmədov: "Texnologiya təhlükəsizliyi gücləndirdiyi qədər yeni risklər də yaradır"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti