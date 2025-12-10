Казахстан перенаправит нефть из "Кашагана" в Китай после атак на КТК

В Казахстане решили пересмотреть маршруты экспорта нефти из месторождения "Кашаган" после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, и часть объемов направить в Китай.

Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, решение об этом приняло Министерство энергетики Казахстана.

В ведомстве сообщили, что атаки на морской терминал КТК не привели к полной остановке экспорта. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением мер безопасности.

"В настоящее время совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики", - отметили в ведомстве.