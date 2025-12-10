Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Казахстан перенаправит нефть из "Кашагана" в Китай после атак на КТК

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 10:59
    Казахстан перенаправит нефть из Кашагана в Китай после атак на КТК

    В Казахстане решили пересмотреть маршруты экспорта нефти из месторождения "Кашаган" после атак беспилотников на инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума, и часть объемов направить в Китай.

    Как передает Report cо ссылкой на казахстанские СМИ, решение об этом приняло Министерство энергетики Казахстана.

    В ведомстве сообщили, что атаки на морской терминал КТК не привели к полной остановке экспорта. Отгрузка продолжается через действующую портовую инфраструктуру с соблюдением мер безопасности.

    "В настоящее время совместно с грузоотправителями проводится оперативная работа по перераспределению объемов нефти. В том числе приняты меры по перенаправлению определенного объема кашаганской нефти в КНР. Ситуация находится на постоянном контроле Министерства энергетики", - отметили в ведомстве.

    Казахстан КТК месторождение "Кашаган" Китай экспорт нефти
    Qazaxıstan PUA hücumları səbəbindən neftin ixrac marşrutlarını yenidən nəzərdən keçirir
    Elvis

    Последние новости

    11:41

    Цены на газ в Европе снизились почти на 1%

    Энергетика
    11:40

    Зияфет Аскеров: Азербайджанская культура сталкивается с серьезными внешними вызовами

    Kультурная политика
    11:37

    ЦБА: Годовая инфляция движется по прогнозируемой траектории

    Финансы
    11:34

    Орхан Мамедов: Технологический прогресс усиливает безопасность, но приносит и новые риски

    Бизнес
    11:24

    Нобелевскую премию мира за Мачадо получит ее дочь

    Это интересно
    11:24

    Amazon вложит свыше $35 млрд для разработки ИИ на своих предприятиях в Индии

    Финансы
    11:21

    Профицит текущего счета Азербайджана сократился на 25%

    Финансы
    11:20

    Адиль Керимли: В Азербайджане разрабатываются новые подходы в сфере культуры

    Kультурная политика
    11:15

    Бахтияр Асланбейли: Азербайджану передано около 60 млн кубометров попутного газа, добытого с АЧГ

    Энергетика
    Лента новостей