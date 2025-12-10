Укрепление военного сотрудничества станет приоритетом в ходе председательства Азербайджана в ОТГ

Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Внешняя политика
    • 10 декабря, 2025
    • 20:38
    Вопрос укрепления военного сотрудничества станет одним из приоритетных в период председательства Азербайджана в Организации тюркских государств (ОТГ) в 2026 году.

    Об этом сказал турецкому бюро Report член правления Центра анализа международных отношений (ЦАМО) Джавид Велиев после панельной дискуссии на тему "Председательство Азербайджана в ОТГ и будущее тюркского мира" в Анкаре.

    "Среди приоритетных направлений взаимодействия ОТГ актуальна идея "совместной армии тюркского мира", и Азербайджан в период своего председательства в организации в 2026 году также уделит внимание сферам обороны и безопасности", - отметил он.

    Велиев заявил, что опыт совместных военных учений Азербайджана и Турции может быть применен и в других тюркских государствах:

    "Начиная с 2013 года Турция и Азербайджан проводят совместные военные учения. Только в прошлом году совместно с Турцией было проведено 25 учений. Мы хотим, чтобы этот опыт применялся и в рамках ОТГ".

    ЦАМО
    BMTM təmsilçisi: Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi dönəmində hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi prioritet olacaq
    Лента новостей