    Завтра в двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    • 07 января, 2026
    • 18:06
    Завтра в Сабунчинском и Низаминском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

    Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

    Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 10:00 8 января будет приостановлено газоснабжение части поселка Пиршаги в Сабунчинском районе и улиц Г. Гараева, А. Кюрчайлы, Р. Рустамова, Насими в Низаминском районе.

    Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq

