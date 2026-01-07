Завтра в двух районах Баку не будет газа
Энергетика
- 07 января, 2026
- 18:06
Завтра в Сабунчинском и Низаминском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.
Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".
Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 10:00 8 января будет приостановлено газоснабжение части поселка Пиршаги в Сабунчинском районе и улиц Г. Гараева, А. Кюрчайлы, Р. Рустамова, Насими в Низаминском районе.
