Завтра в двух районах Баку не будет газа

Завтра в Сабунчинском и Низаминском районах Баку возникнут перебои в подаче газа.

Об этом Report сообщили в ПО "Азеригаз".

Согласно информации, в связи с ремонтными работами с 10:00 8 января будет приостановлено газоснабжение части поселка Пиршаги в Сабунчинском районе и улиц Г. Гараева, А. Кюрчайлы, Р. Рустамова, Насими в Низаминском районе.