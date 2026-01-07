Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaq
Energetika
- 07 yanvar, 2026
- 17:35
Sabah Bakının Sabunçu və Nizami rayonlarının bəzi ərazilərində təbii qazın verilməsində fasilə yaranacaq.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin (SOCAR) "Azəriqaz" İstehsalat Birliyindən bildirilib.
Məlumata görə, təmir işləri ilə əlaqədar saat 10:00-dan etibarən Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsinin bir hissəsinin və Nizami rayonu, Q.Qarayev, Ə.Kürçaylı, R.Rüstəmov, Nəsimi küçələrinin qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq.
Son xəbərlər
17:55
"Bavariya"nın yarımmüdafiəçisi qarşıdakı iki matçda meydana çıxa bilməyəcəkFutbol
17:50
Britaniya parlamenti Ukraynaya qoşun göndərilməsi barədə qərarı səsverməyə çıxaracaqDigər ölkələr
17:35
Sabah Bakının iki rayonunda qaz olmayacaqEnergetika
17:33
Ukrayna Aİ-yə üzvlüklə bağlı danışıqların bu il başlayacağına ümid edirDigər ölkələr
17:32
Azərbaycan klublarının lisenziyalaşdırılması üzrə təlimlər başa çatıbFərdi
17:29
Cahangir Novruzov Prezidentin fəxri diplomu ilə təltif olunubMədəniyyət siyasəti
17:26
Bir qrup şəxs Azərbaycan diasporunun inkişafında xidmətlərinə görə təltif edilibDiaspor
17:25
Azərbaycanda dini qurumlara ümumilikdə 6,3 mln manat maliyyə yardımı ayrılıb - SƏRƏNCAMDaxili siyasət
17:22