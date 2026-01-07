Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Финляндия арестовала сухогруз по делу о повреждении подводного кабеля

    Другие страны
    • 07 января, 2026
    • 18:17
    Финляндия арестовала сухогруз по делу о повреждении подводного кабеля

    Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) арестовало сухогруз Fitburg в рамках предварительного расследования по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Хельсинки и Таллин.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Полиция расследует инцидент по статьям о причинении ущерба в особо крупных размерах, покушении на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах, а также о создании помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах.

    По данным следствия, один из членов экипажа судна арестован по подозрению в совершении преступления. Еще трем членам экипажа запрещено покидать судно. Всего на борту Fitburg находятся 14 человек.

    В настоящее время сухогруз стоит в порту Кантвик в коммуне Киркконумми.

    Напомним, что правоохранители Финляндии задержали судно Fitburg 31 декабря 2025 года.

    Финляндия Fitburg сухогруз подводный кабель расследование

    Последние новости

    18:26

    "Азерэнержи" обсудил с ACWA Power подключение ВЭС "Хызы-Абшерон" к энергосистеме

    Энергетика
    18:23

    СМИ: США намерены ослабить санкции против Венесуэлы

    Другие страны
    18:17

    Финляндия арестовала сухогруз по делу о повреждении подводного кабеля

    Другие страны
    18:06

    Завтра в двух районах Баку не будет газа

    Энергетика
    17:54

    США взяли под контроль нефтяной танкер под российским флагом в Атлантике - ДОПОЛНЕНО

    Другие страны
    17:44

    На правах сильнейшего, или международное право на перепутье

    Аналитика
    17:42

    Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

    В регионе
    17:42

    Джахангир Новрузов награжден почетным дипломом президента

    Kультурная политика
    17:33

    Президент наградил группу лиц за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры

    Внутренняя политика
    Лента новостей