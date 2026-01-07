Финляндия арестовала сухогруз по делу о повреждении подводного кабеля

Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) арестовало сухогруз Fitburg в рамках предварительного расследования по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля, соединяющего Хельсинки и Таллин.

Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

Полиция расследует инцидент по статьям о причинении ущерба в особо крупных размерах, покушении на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах, а также о создании помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах.

По данным следствия, один из членов экипажа судна арестован по подозрению в совершении преступления. Еще трем членам экипажа запрещено покидать судно. Всего на борту Fitburg находятся 14 человек.

В настоящее время сухогруз стоит в порту Кантвик в коммуне Киркконумми.

Напомним, что правоохранители Финляндии задержали судно Fitburg 31 декабря 2025 года.