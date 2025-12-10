Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    • 10 декабря, 2025
    • 20:16
    Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

    Суд южного округа американского штата Нью-Йорк разрешил публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

    Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

    Ходатайство о раскрытии данных подал Минюст США на основании принятого Конгрессом закона, предусматривающего обнародование материалов по делу.

    "Суд удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с законом о материалах по делу Эпштейна и с безусловным правом жертв данного дела на защиту своей конфиденциальности", - говорится в решении судьи Ричарда Бермана.

    Отметим, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.

    Лента новостей