Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

Суд южного округа американского штата Нью-Йорк разрешил публикацию материалов по делу финансиста Джеффри Эпштейна.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Ходатайство о раскрытии данных подал Минюст США на основании принятого Конгрессом закона, предусматривающего обнародование материалов по делу.

"Суд удовлетворяет ходатайство правительства в соответствии с законом о материалах по делу Эпштейна и с безусловным правом жертв данного дела на защиту своей конфиденциальности", - говорится в решении судьи Ричарда Бермана.

Отметим, что Эпштейн был задержан правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля 2019 года. Прокуратура заявила о наличии свидетельств того, что в 2002-2005 годах он организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самой младшей из которых было 14 лет. В круг друзей и знакомых Эпштейна входило большое число действующих и отставных должностных лиц не только США, но и многих других стран, включая бывших глав государств, крупных предпринимателей и звезд шоу-бизнеса. Уголовное преследование финансиста в США было прекращено после того, как он совершил самоубийство в тюремной камере в августе 2019 года.