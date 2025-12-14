Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Багаи: Иран и Ливан продолжают поддерживать дипломатические связи

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 11:46
    Багаи: Иран и Ливан продолжают поддерживать дипломатические связи

    Дипломатические отношения между Ираном и Ливаном, имеющие давнюю и прочную историю, продолжаются.

    Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.

    "Новый посол Ливана недавно прибыл в Тегеран. Что касается нового посла Иран в Ливане, запросы и процедуры, связанные с назначением посла, были выполнены некоторое время назад. Мы надеемся, что наш новый посол вскоре прибудет в Бейрут", - отметил он.

    По словам Багаи, Ливан должен быть сосредоточен на защите своего национального суверенитета и территориальной целостности: "Мы выступаем против любых высказываний, которые могут отвлечь внимание ливанского общества и правительства от главного вопроса этой страны".

    МИД Ирана Ливан дипломатические связи
    Bəqayi: İran və Livan arasında diplomatik münasibətlər davam edir
    Elvis

    Последние новости

    12:05

    США увеличили активность военной авиации вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    11:53

    Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру

    Индивидуальные
    11:46

    Багаи: Иран и Ливан продолжают поддерживать дипломатические связи

    Другие страны
    11:17

    Таиланд вводит комендантский час из-за столкновений с Камбоджей

    Другие страны
    10:46

    В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны РФ

    Другие страны
    10:27

    В Баку состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана

    Kультурная политика
    10:07

    Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

    Другие страны
    09:46

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами идет мокрый снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    09:27

    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура

    Футбол
    Лента новостей