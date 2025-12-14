Багаи: Иран и Ливан продолжают поддерживать дипломатические связи
- 14 декабря, 2025
- 11:46
Дипломатические отношения между Ираном и Ливаном, имеющие давнюю и прочную историю, продолжаются.
Как передает Report со ссылкой на Tasnim News, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи.
"Новый посол Ливана недавно прибыл в Тегеран. Что касается нового посла Иран в Ливане, запросы и процедуры, связанные с назначением посла, были выполнены некоторое время назад. Мы надеемся, что наш новый посол вскоре прибудет в Бейрут", - отметил он.
По словам Багаи, Ливан должен быть сосредоточен на защите своего национального суверенитета и территориальной целостности: "Мы выступаем против любых высказываний, которые могут отвлечь внимание ливанского общества и правительства от главного вопроса этой страны".
