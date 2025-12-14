SCMP: Ущерб от пожара в жилом комплексе в Гонконге оценивается в $642 млн

Ущерб от мощного пожара в жилом комплексе в Гонконге, который унес жизни по меньше мере 160 человек, составил более 5 млрд гонконгских долларов (более $642 млн).

Как передает Report, об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на экспертов, занимающихся оценкой экономических потерь после трагедии.

Согласно последним данным, пожар, начавшийся 26 ноября и потушенный 28 ноября, полностью уничтожил 1 736 квартир со всем находившимся в них имуществом. Всего без крова осталось порядка 5 тыс. человек.

Кроме того, как указывают эксперты, в сумму ущерба не входят убытки, вызванные отменой ряда мероприятий в связи с трауром в городе. Рестораны и предприятия общественного питания сообщили об отмене многочисленных мероприятий. В Федерации владельцев отелей Гонконга сообщили газете, что гостиничный сектор также столкнулся с множеством отмен и переносов заказов.

Пожар охватил семь из восьми жилых высотных домов комплекса Wang Fuk Court в районе Тай По на так называемых новых территориях Гонконга. Пламя распространялось по строительным сеткам и бамбуковым лесам, установленным на этих зданиях для проведения косметического ремонта.

Нынешний пожар стал самым смертоносным в жилом здании за всю историю города. До этого самым большим по числу жертв возгорания в жилом здании в мегаполисе был пожар в комплексе Garley Building в 1996 году, в результате которого погиб 41 человек и 81 пострадал. При этом Гонконг знал и более трагические пожары, но не в жилых сооружениях. Самый смертоносный в истории мегаполиса датируется 27 февраля 1918 года на ипподроме Хэппи-Вэлли. Более 600 человек погибли после того, как временная трибуна рухнула и начался пожар. Еще один пожар, вспыхнувший на улице Des Voeux Road West в 1948 году, когда на складе загорелся груз целлулоидной пленки и огонь перекинулся на жилые помещения, привел к гибели 176 человек и ранениям 69 человек.