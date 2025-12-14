США увеличили активность военной авиации вблизи Венесуэлы

Пентагон на текущей неделе значительно нарастил количество полетов военной авиации вблизи побережья Венесуэлы в Карибском море.

Как передает Report, это следует из данных авиационного ресурса Flightradar24.

Отмечается, что зафиксировано не менее 17 полетов самолетов различных типов и стратегических разведывательных беспилотников.

В частности, с авианосца USS Gerald Ford в субботу к берегам Венесуэлы вылетала самая большая за все время группа американских военных самолетов, в том числе четыре боевых истребителя F/A-18F Super Hornet, два самолета радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler и два самолета дальнего радиолокационного обнаружения E-2D Advanced Hawkeye. В пятницу полеты выполняли два истребителя F/A-18F Super Hornet вместе с двумя самолетами РЭБ EA-18G Growler, во вторник - пара истребителей F/A-18F Super Hornet.

Во вторник и пятницу стратегические беспилотники радиоэлектронной разведки ВМС США MQ-4C Triton совершили очередные длительные полеты вблизи северо-запада Венесуэлы. В ходе выполнения задания тяжелые высотные беспилотники, взлетавшие с базы в Джексонвилле в штате Флорида, временами приближались к побережью Венесуэлы на расстояние 150-250 км.

Кроме того, в четверг вблизи побережья Венесуэлы провел очередной полет американский стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress. Самолет, поднявшийся с авиабазы Майнот в штате Северная Дакота, длительное время курсировал над международными водами Карибского моря, в том числе пролетал на расстоянии 200 км от столицы Венесуэлы Каракаса.

На минувшей неделе вблизи Венесуэлы были зафиксированы полеты пяти американских военных самолетов, в том числе двух истребителей F/A-18F Super Hornet, самолета ДРЛО E-3B Sentry (AWACS) и двух стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress.

Американские СМИ в связи с этим подчеркивают, что Вашингтон продолжает усиливать целенаправленную кампанию давления на Венесуэлу с целью добиться отставки ее лидера Николаса Мадуро.