Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру

Легендарный американский рестлер и киноактер Джон Феликс Энтони Сина-младший, известный под именем Джон Сина, в ночь на 14 декабря провел свой последний поединок в промоушене World Wrestling Entertainment (WWE) и завершил карьеру.

Как сообщает Report, последний поединок Джона состоялся на турнире WWE Saturday Night's Main Event XLII в Вашингтоне на стадионе "Кэпитал Уан-Арена".

Его соперником стал Гюнтер. Сина проиграл после удушающего "слиппера" в своем финальном поединке, а затем, оставив кроссовки и напульсники на ринге, под аплодисменты зрителей покинул арену, завершив тем самым карьеру.

За карьеру в рестлинге, которая началась 1999 году, Сина 17 раз становился чемпионом мира, установив рекорд WWE. Популярность рестлера помогла ему в 2006 году начать кинокарьеру. Сина снялся более чем 60 фильмах.