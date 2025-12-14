Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
    В Баку и на Абшероне пройдут осадки, в горных районах выпадет снег

    В Баку и на Абшеронском полуострове 15 декабря ожидаются осадки.

    Как сообщает Report, об этом говорится в прогнозе погоды на понедельник Национальной службы гидрометеорологии.

    Согласно информации, днем местами на полуострове возможны кратковременные ливни, юго-западный ветер сменится северо-западным.

    Температура воздуха ночью составит 2-4°, днем 5-7° тепла. Атмосферное давление понизится с 768 до 765 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

    В регионах Азербайджана погода в основном будет без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются осадки, а вечером в горных районах выпадет снег. Местами будет туман, прогнозируется умеренный западный ветер.

    Температура воздуха ночью от -1° до +4°, днем 7-10° тепла, в горах ночью 0-5° мороза, днем 2-7° тепла. На дорогах в ряде горных районов возможно образование гололеда.

