Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет

    Таиланд вводит комендантский час из-за столкновений с Камбоджей

    Другие страны
    • 14 декабря, 2025
    • 11:17
    Таиланд вводит комендантский час из-за столкновений с Камбоджей

    Таиланд объявил о введении комендантского часа вдоль побережья из-за расширения боевых действий на границе с Камбоджей.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, комендантский час вводится в юго-восточной провинции Трат в воскресенье, поскольку боевые действия с Камбоджей распространились на прибрежные районы спорного приграничного региона.

    "В целом, столкновения происходят непрерывно с тех пор, как Камбоджа вновь подтвердила свою готовность к перемирию в субботу", - заявил представитель Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири на пресс-конференции в Бангкоке.

    По его словам, Таиланд открыт для дипломатического решения, но Камбоджа должна сначала прекратить враждебные действия, прежде чем начать переговоры.

    Комендантский час в Таиланде охватывает пять районов провинции Трат, соседствующих с камбоджийской провинцией Кохконг. Ранее комендантский час был введен в восточной провинции Сакео, который остается в силе.

    Таиланд Камбоджа комендантский час
    Tailand Kamboca ilə toqquşmalara görə komendant saatı tətbiq edib
    Elvis

    Последние новости

    12:05

    США увеличили активность военной авиации вблизи Венесуэлы

    Другие страны
    11:53

    Легендарный рестлер Джон Сина завершил карьеру

    Индивидуальные
    11:46

    Багаи: Иран и Ливан продолжают поддерживать дипломатические связи

    Другие страны
    11:17

    Таиланд вводит комендантский час из-за столкновений с Камбоджей

    Другие страны
    10:46

    В НАТО призвали готовиться к глобальному морскому вызову со стороны РФ

    Другие страны
    10:27

    В Баку состоится 1-е заседание Совместной комиссии по культуре Узбекистана и Азербайджана

    Kультурная политика
    10:07

    Число жертв тропического шторма на Шри-Ланке достигло 643

    Другие страны
    09:46

    В Баку и на Абшеронском полуострове местами идет мокрый снег - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

    Экология
    09:27

    Премьер-лига Азербайджана: Сегодня будут проведены еще два матча 15-го тура

    Футбол
    Лента новостей