Таиланд вводит комендантский час из-за столкновений с Камбоджей

Таиланд объявил о введении комендантского часа вдоль побережья из-за расширения боевых действий на границе с Камбоджей.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, комендантский час вводится в юго-восточной провинции Трат в воскресенье, поскольку боевые действия с Камбоджей распространились на прибрежные районы спорного приграничного региона.

"В целом, столкновения происходят непрерывно с тех пор, как Камбоджа вновь подтвердила свою готовность к перемирию в субботу", - заявил представитель Министерства обороны Таиланда контр-адмирал Сурасант Конгсири на пресс-конференции в Бангкоке.

По его словам, Таиланд открыт для дипломатического решения, но Камбоджа должна сначала прекратить враждебные действия, прежде чем начать переговоры.

Комендантский час в Таиланде охватывает пять районов провинции Трат, соседствующих с камбоджийской провинцией Кохконг. Ранее комендантский час был введен в восточной провинции Сакео, который остается в силе.