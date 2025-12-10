İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Qazaxıstan PUA hücumları səbəbindən neftin ixrac marşrutlarını yenidən nəzərdən keçirir

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 11:42
    Qazaxıstan PUA hücumları səbəbindən neftin ixrac marşrutlarını yenidən nəzərdən keçirir

    Qazaxıstan Pilotsuz Uçuş Aparatları (PUA) ilə Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun infrastrukturuna endirilmiş hücumlardan sonra "Kaşağan" yatağından neftin ixrac marşrutlarını nəzərdən keçirməyə və onun bir hissəsini Çinə yönəltməyə qərar verib.

    "Report" Qazaxıstan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə qərarı Qazaxıstanın Energetika Nazirliyi qəbul edib.

    Nazirlikdən bildirilib ki, Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumunun dəniz terminalına edilən hücumlar ixracı dayandırmayıb. Neft təhlükəsizlik tədbirlərinə riayət edilməklə liman infrastrukturu vasitəsi ilə göndərilir.

    "Hazırda yükgöndərənlərlə birgə neftin bölüşdürülməsi üzrə operativ iş aparılır. Həmçinin, "Kaşağan"dan çıxarılan neftin bir hissəsinin Çinə yönəldilməsi üçün tədbirlər görülüb. Vəziyyət Energetika Nazirliyinin nəzarəti altındadır", - qurumdan qeyd ediblər.

    Qazaxıstan neft Xəzər Boru Kəməri Konsorsiumu Çin
    Казахстан перенаправит нефть из "Кашагана" в Китай после атак на КТК
    Kazakhstan revises oil export routes following drone attacks

