Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

Парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял поправки к "Закону о собраниях и демонстрациях".

Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

На пленарном заседании их представил один из инициаторов поправок, председатель Комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

Согласно новым положениям, организаторы собраний и демонстраций обязаны предварительно уведомлять МВД о проведение мероприятий.

Кроме того, если собрание или демонстрация создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию предприятий, учреждений и организаций, движению транспорта, передвижению людей или правам и свободам человека, государственный орган имеет право дать указания участникам относительно альтернативного места, времени и/или маршрута шествия. Несоблюдение этих указаний повлечет административное заключение участников акции на срок до 15 дней, а организаторов - на срок до 20 дней.

В случае повторного нарушения закона участник или организатор акции будет наказан лишением свободы на срок до одного года.