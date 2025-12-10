Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    В регионе
    10 декабря, 2025
    20:29
    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    Парламент Грузии в окончательном третьем чтении принял поправки к "Закону о собраниях и демонстрациях".

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

    На пленарном заседании их представил один из инициаторов поправок, председатель Комитета по правовым вопросам Арчил Гордуладзе.

    Согласно новым положениям, организаторы собраний и демонстраций обязаны предварительно уведомлять МВД о проведение мероприятий.

    Кроме того, если собрание или демонстрация создает реальную угрозу общественной безопасности, правопорядку, нормальному функционированию предприятий, учреждений и организаций, движению транспорта, передвижению людей или правам и свободам человека, государственный орган имеет право дать указания участникам относительно альтернативного места, времени и/или маршрута шествия. Несоблюдение этих указаний повлечет административное заключение участников акции на срок до 15 дней, а организаторов - на срок до 20 дней.

    В случае повторного нарушения закона участник или организатор акции будет наказан лишением свободы на срок до одного года.

