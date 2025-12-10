İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    Gürcüstan parlamenti "Toplantılar və nümayişlər haqqında" qanuna dəyişiklikləri qəbul edib

    Region
    • 10 dekabr, 2025
    • 20:35
    Gürcüstan parlamenti Toplantılar və nümayişlər haqqında qanuna dəyişiklikləri qəbul edib

    Gürcüstan parlamenti "Toplantılar və nümayişlər haqqında" Qanuna düzəlişləri sonuncu - üçüncü oxunuşda qəbul edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Gürcüstan KİV məlumat yayıb.

    Plenar iclasda dəyişikliklərin təşəbbüskarlarından biri, Hüquq məsələləri komitəsinin sədri Arçil Gorduladze onları təqdim edib.

    Yeni müddəalara əsasən, toplantı və nümayişlərin təşkilatçıları tədbirlərin keçirilməsi barədə əvvəlcədən Daxili İşlər Nazirliyini məlumatlandırmağa borcludurlar.

    Bundan əlavə, əgər toplantı və ya nümayiş ictimai təhlükəsizliyə, hüquq-mühafizə qaydalarına, müəssisə, idarə və təşkilatların normal fəaliyyətinə, nəqliyyatın hərəkətinə, insanların sərbəst hərəkətinə və ya insan hüquq və azadlıqlarına real təhdid yaradırsa, dövlət orqanı iştirakçılara alternativ yer, vaxt və ya yürüş marşrutu ilə bağlı göstəriş vermək hüququna malikdir. Bu göstərişlərə əməl olunmaması aksiyanın iştirakçılarının 15 günədək, təşkilatçılarının isə 20 günədək inzibati həbs olunmasına səbəb olacaq.

    Qanunun təkrar pozulması halında isə aksiya iştirakçısı və ya təşkilatçısı bir ilədək azadlıqdan məhrumetmə ilə cəzalandırılacaq.

    Gürcüstan parlamenti "Toplantılar və nümayişlər haqqında" icazəsiz aksiya həbs cəzası
    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    Son xəbərlər

    21:17

    "Mançester Yunayted"in futbolçusu İtaliya klubuna keçmək istəmir

    Futbol
    21:10

    Nyu-York məhkəməsi Epşteyn işi üzrə materialların dərcinə icazə verib

    Digər ölkələr
    20:59

    Gürcüstanda ali məktəblərdə təhsil müddəti qısaldılıb

    Region
    20:38
    Video

    Naxçıvanda qar örtüyünün hündürlüyü 3 sm olub

    Ekologiya
    20:35

    Gürcüstan parlamenti "Toplantılar və nümayişlər haqqında" qanuna dəyişiklikləri qəbul edib

    Region
    20:34

    Çempionlar Liqası: "Qarabağ" və "Ayaks" komandalarının start heyətləri açıqlanıb

    Futbol
    20:23

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınan oyunda "DH Volley" kollektivi qalib gəlib

    Komanda
    20:22

    BMTM təmsilçisi: Azərbaycanın TDT-yə sədrliyi dönəmində hərbi əməkdaşlığın gücləndirilməsi prioritet olacaq

    Xarici siyasət
    20:11

    ABŞ Maliyyə Nazirliyi "Lukoyl"un xaricdəki aktivləri ilə əməliyyatlara 2026-cı ilin yanvarına qədər icazə verib

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti