В Грузии сократили сроки обучения в вузах
В регионе
- 10 декабря, 2025
- 20:47
Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки к "Закону о высшем образовании" и связанным законопроектам, которые касаются реформы системы высшего образования.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
Согласно нововведениям, в Грузии длительность обучения в вузах для получения степени бакалавра составит три года вместо четырех, а для получения степени магистра - один год вместо двух. Дополнительно будет выделен год для подготовки к поступлению в докторантуру.
Поправки также предусматривают, что отныне граждане Грузии будут получать полностью бесплатное образование как на уровне бакалавриата, так и магистратуры в госуниверситетах, однако по факультетам будут применяться квоты.
