Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Грузии сократили сроки обучения в вузах

    В регионе
    • 10 декабря, 2025
    • 20:47
    В Грузии сократили сроки обучения в вузах

    Парламент Грузии в третьем чтении принял поправки к "Закону о высшем образовании" и связанным законопроектам, которые касаются реформы системы высшего образования.

    Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.

    Согласно нововведениям, в Грузии длительность обучения в вузах для получения степени бакалавра составит три года вместо четырех, а для получения степени магистра - один год вместо двух. Дополнительно будет выделен год для подготовки к поступлению в докторантуру.

    Поправки также предусматривают, что отныне граждане Грузии будут получать полностью бесплатное образование как на уровне бакалавриата, так и магистратуры в госуниверситетах, однако по факультетам будут применяться квоты.

    Грузия парламент высшее образование бакалавриат магистратура вузы
    Elvis

    Последние новости

    20:47

    В Грузии сократили сроки обучения в вузах

    В регионе
    20:38

    Укрепление военного сотрудничества станет приоритетом в ходе председательства Азербайджана в ОТГ

    Внешняя политика
    20:29

    Парламент Грузии принял поправки к закону о собраниях и демонстрациях

    В регионе
    20:16

    Суд Нью-Йорка разрешил публикацию материалов по делу Эпштейна

    Другие страны
    20:06

    Минфин США разрешил операции с зарубежными активами "Лукойла" до января 2026 года

    Другие страны
    19:51

    Алиев Трампу: Ваша неизменная приверженность урегулированию конфликтов заслуживает международного признания

    Внешняя политика
    19:44

    Президент Ильхам Алиев поблагодарил Дональда Трампа

    Внешняя политика
    19:39

    Мерц: ЕС проведет переговоры по координации усилий по Украине

    Другие страны
    19:26

    В Баку пройдут соревнования по акробатике и аэробике

    Индивидуальные
    Лента новостей