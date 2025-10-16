Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb
Xarici siyasət
- 16 oktyabr, 2025
- 12:59
Azərbaycan ilə Uqanda arasında diplomatik və xidməti pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında saziş imzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb.
Bildirilib ki, Uqandanın paytaxtı Kampala şəhərində keçirilən Qoşulmama Hərəkatının (QH) 19-cu Nazirlər iclası çərçivəsində Azərbaycan və Uqanda hökumətləri arasında diplomatik və xidməti pasport sahibləri, eləcə də Azərbaycan və Somali hökumətləri arasında diplomatik pasport sahiblərinin vizadan qarşılıqlı azad edilməsi haqqında sazişlər imzalanıb.
