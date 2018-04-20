Азербайджан и Таджикистан обсудили открытие авиасообщения Баку-Душанбе

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Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Таджикистане Гасан Мамедзаде обсудил с председателем Торгово-промышленной палаты Таджикистана Шарифом Саидом налаживание сотрудничества между деловыми кругами двух стран, сообщает Report со ссылкой на "Авеста".

Стороны выразили обоюдную заинтересованность в использовании имеющегося потенциала для развития двустороннего товарооборота и дальнейшего развития связей посредством организации взаимных презентаций, конференций, выставок, ярмарок, бизнес-форумов.

По словам Ш.Саида, наиболее перспективными отраслями совместного сотрудничества могут стать совместное освоение гидроэнергетических ресурсов, горнодобывающая промышленность, а также переработка сельскохозяйственного сырья, создание мини-заводов по переработке фруктов и овощей, развитие пчеловодства и создание производства по его расфасовке и упаковке.

Председатель палаты также пригласил азербайджанских предпринимателей принять участие на предстоящей Международной универсальной выставке "Таджикистан-2018", проведение которого запланировано в августе 2018 года в городе Душанбе.

В свою очередь новоназначенный азербайджанский посол выразил готовность оказать содействие в налаживании сотрудничества между бизнес-сообществом двух стран. Г.Мамедзаде указал, что для этого в первую очередь важно открытие авиационного сообщения между Душанбе и Баку.