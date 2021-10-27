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Азербайджан и Египет проведут заседание межправкомиссии в Баку

Азербайджан и Египет проведут заседание межправкомиссии в Баку Азербайджан и Египет планируют провести межправительственную комиссию в феврале 2022 года.
Внешняя политика
27 октября 2021 г. 13:01
Азербайджан и Египет проведут заседание межправкомиссии в Баку
Адель Ибрагим

Азербайджан и Египет планируют провести очередное заседание совместной комиссии по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству в феврале 2022 года.

Об этом в интервью Report заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.

Он отметил, что кроме того, в Баку планируется провести бизнес-форум, на который приедут различные египетские компании.

Также в настоящее время ведутся обсуждения о дате визита министра иностранных дел Египта в Азербайджан.

Посол подчеркнул, что политическое сотрудничество двух стран находится на высоком уровне: “Отношения между двумя президентами и на уровне министров идеальны”.

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Версия на английском языке Date of next Azerbaijan-Egypt Intergovernmental Commission meeting revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan-Misir Hökumətlərarası Komissiyanın növbəti iclasının vaxtı açıqlanıb

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