Азербайджан и Египет проведут заседание межправкомиссии в Баку

Азербайджан и Египет планируют провести очередное заседание совместной комиссии по межправительственному экономическому, техническому и научному сотрудничеству в феврале 2022 года.
Об этом в интервью Report заявил посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим.
Он отметил, что кроме того, в Баку планируется провести бизнес-форум, на который приедут различные египетские компании.
Также в настоящее время ведутся обсуждения о дате визита министра иностранных дел Египта в Азербайджан.
Посол подчеркнул, что политическое сотрудничество двух стран находится на высоком уровне: “Отношения между двумя президентами и на уровне министров идеальны”.