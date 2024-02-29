Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

Азербайджан и Армения выразили взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.
Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине 28-29 февраля.
"Министры и делегации обсудили перспективы положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Была выражена взаимная договоренность о продолжении переговоров по открытым вопросам.
В ходе визита главы МИД встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.
Министр Джейхун Байрамов выразил признательность германской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД.