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Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по открытым вопросам Азербайджан и Армения выразили взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.
Внешняя политика
29 февраля 2024 г. 17:11
Азербайджан и Армения договорились продолжить переговоры по открытым вопросам

Азербайджан и Армения выразили взаимное согласие продолжить переговоры по открытым вопросам.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Азербайджана, об этом говорится в заявлении по итогам встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна в Берлине 28-29 февраля.

"Министры и делегации обсудили перспективы положений проекта двустороннего соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией. Была выражена взаимная договоренность о продолжении переговоров по открытым вопросам.

В ходе визита главы МИД встретились с министром иностранных дел Германии Анналеной Баербок как в двустороннем, так и в трехстороннем формате.

Министр Джейхун Байрамов выразил признательность германской стороне за проведение переговоров между Азербайджаном и Арменией", - говорится в сообщении МИД.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Armenia agree to continue negotiations on open issues
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və Ermənistan açıq məsələlər üzrə danışıqların davam etdirilməsi ilə bağlı razılığa gəliblər

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