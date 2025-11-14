Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026
    Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в сфере расширения линий метро

    Внешняя политика
    • 14 ноября, 2025
    • 13:16
    Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в сфере расширения линий метро

    Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы сотрудничества в области расширения сети железных дорог и линий метро.

    Как передает "Report", об этом говорилось во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой.

    На встрече была отмечена важность сообщения по маршруту Центральная Азия-Азербайджан-Европа. Говорилось также о новых проектах между нашей страной и АБР, в этом контексте обсуждены вопросы сотрудничества в области расширения сети железных дорог и линий метро, а также водоснабжения.

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub
    Azerbaijan, ADB mull cooperation in enhancing metro networks

