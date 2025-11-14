Азербайджан и АБР обсудили сотрудничество в сфере расширения линий метро
14 ноября, 2025
- 13:16
Азербайджан и Азиатский банк развития (АБР) обсудили вопросы сотрудничества в области расширения сети железных дорог и линий метро.
Как передает "Report", об этом говорилось во время встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева с делегацией во главе с президентом Азиатского банка развития Масато Кандой.
На встрече была отмечена важность сообщения по маршруту Центральная Азия-Азербайджан-Европа. Говорилось также о новых проектах между нашей страной и АБР, в этом контексте обсуждены вопросы сотрудничества в области расширения сети железных дорог и линий метро, а также водоснабжения.
