İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    • 14 noyabr, 2025
    • 12:31
    Azərbaycanla ADB arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq müzakirə olunub

    Azərbaycanla Asiya İnkişaf Bankı (ADB) arasında metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Asiya İnkişaf Bankının prezidenti Masato Kandanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyətinin Prezident İlham Əliyevlə görüşü zamanı məlumat verilib.

    Belə ki, görüşdə Mərkəzi Asiya-Azərbaycan-Avropa marşrutu üzrə bağlantıların önəmi qeyd edilib. Həmçinin Azərbaycanla bank arasında yeni layihələrə toxunulub, bu xüsusda dəmiryolu, metro şəbəkəsinin genişləndirilməsi və su təchizatı ilə bağlı əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunub.

    Azərbaycan ADB

    Son xəbərlər

    12:57

    ADY: 10 ayda qatarlar heyvanlarla 48 dəfə toqquşub

    İnfrastruktur
    12:57

    Eksternat imtahanları üçün sənəd qəbulu başlayır

    Digər
    12:52

    "Qarabağ" azarkeşlərinə "Napoli" ilə matç üçün ayrılan yer sayı açıqlanıb, biletlər satışa çıxır

    Futbol
    12:51

    İndoneziyada torpaq sürüşməsi nəticəsində 3 nəfər ölüb, 20 nəfər itkin düşüb

    Digər ölkələr
    12:49
    Foto

    Leyla Əliyeva Mingəçevirdə yerləşən avarçəkmə bazasında idmançılarla görüşüb

    Daxili siyasət
    12:43

    Gürcüstan XİN rəhbəri: Ermənistanla əməkdaşlığı daha da dərinləşdirəcəyik

    Region
    12:39

    Azərbaycan əhalisinin 10 aylıq xərclərinin 6 %-i yanacaqla bağlı olub

    Energetika
    12:39

    Ermənistan Prezidenti Gürcüstana səfər edəcək

    Region
    12:35

    "Real" İngiltərə klubunun futbolçusunu heyətinə cəlb etmək istəyir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti