МИД Азербайджана: Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Безосновательные претензии главы МИД Армении в отношении Азербайджана противоречат реалиям переговорного процесса. Это очередная безысходная попытка, обмана международного сообщества".

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Эдварда Налбандяна, опубликованные 6 апреля в издании "International Affairs".

Хикмет Гаджиев привлек внимание к неоднократным заявлениям сопредседателей Минской группы ОБСЕ, о том, что нынешний статус-кво неприемлем.

"В основе нынешней ситуации лежит агрессия и оккупация азербайджанских территорий со стороны Армении. Это неприемлемо. Статус-кво должен быть изменен путем освобождением азербайджанских земель Арменией", - подчеркнул дипломат, напомнив, что еще в мае 2014 года американский посредник в Минской группы ОБСЕ Джеймс Уорлик представил одобренный другими сопредседателями план урегулирования конфликта, состоявший из шести пунктов. "Главным элементом данного документа являлось освобождение оккупированных Арменией азербайджанских территорий", - напомнил Х. Гаджиев.

"Несмотря на призывы сопредседателей Минской группы ОБСЕ, Армения отказалась от работы над большим мирным соглашением", - отметил Гаджиев.

"Хотелось бы напомнить министру иностранных дел Армении, который искажает заявления и призывы посредников, согласно будапештскому документу по мандату сопредседателей минской группы ОБСЕ от 23 марта 1995 года, основу деятельности сопредседателей составляют Устав ООН, Хельсинкский Заключительный акт и резолюции СБ ООН", - отметил он.

Х. Гаджиев подчеркнул, что резолюции СБ ООН подтверждают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана и принадлежность Нагорного Карабаха к Азербайджану. Резолюции также предусматривают недопустимость захвата территорий путем применения силы, требуют немедленного и безоговорочного вывода оккупационных сил из оккупированных территорий.

Хикмет Гаджиев подчеркнул, что Армения также уклоняется от обмена информацией относительно пропавших без вести лиц.

"В связи с армянской оккупацией более четырех тысяч азербайджанцев считаются без вести пропавшими. Большинство из них убиты и похоронены в массовых захоронениях на территории Армении. Современные анализы ДНК могли бы установить личности убитых, дабы передать информацию их родственникам", - указал он.

По словам Х.Гаджиева, за сложившуюся на сегодняшний день ситуацию вся ответственность ложится на руководство Армении: "Деструктивная политика, проводимая армянским руководством еще раз доказывает, что Армения не заинтересована в мире и стабильности в регионе".