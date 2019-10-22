Армения не примет участие на саммите Движения неприсоединения в Баку

Среди участников на саммите Движения неприсоединения в Баку Армении нет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Страны-участники подавали онлайн-заявки для участия на саммите Движения неприсоединения в Баку. В списке на данный момент Армении нет",- сказала она.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября.

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану.