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Армения не примет участие на саммите Движения неприсоединения в Баку

Армения не примет участие на саммите Движения неприсоединения в Баку

Среди участников на саммите Движения неприсоединения в Баку Армении нет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава руководитель пресс- службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Страны-участники подавали онлайн-заявки для участия на саммите Движения неприсоединения в Баку. В списке на данный момент Армении нет",- сказала она.

Напомним, XVIII саммит Движения неприсоединения пройдет в Баку 25-26 октября

В ходе саммита Движения неприсоединения председательство в организации на три года перейдет к Азербайджану. 

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