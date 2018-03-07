Американский эксперт: Вашингтон должен активнее поддерживать Южный газовый коридор

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Позиция спецпредставителя и координатора по международным энергетическим вопросам при Госдепе США должна быть скорее заполнена.

Как передает Report, об этом пишет американский эксперт Питер Тейс в своей статье, опубликованной в издании Eurasia Review.

Автор статьи указывает, в письме поддержки президента США Дональда Трампа участникам Международной выставки и конференции "Нефть и газ Каспия", прошедшей в Баку в мае 2017 года, указывалось, что США "по-прежнему твердо привержены проекту Южного газового коридора и приветствуют усилия Азербайджана и его международных партнеров по его реализации".

По его мнению, администрации Трампа необходимо совершить дополнительные шаги, чтобы выказать поддержку Вашингтона всем его европейским партнерам в реализации данного проекта.

Он также отметил, что позиция спецпредставителя и координатора по международным энергетическим вопросам, на котором профессионально работали Карлос Паскуаль и Амос Хокштайн до января 2017 года, должна быть заполнена как можно скорее.

Эксперт также указал, что возможный визит госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Баку укрепил бы энергетическое сотрудничество Азербайджана и США, заложенное с момента реализации нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

"Демонстрируемые Вашингтоном шаги подтвердят факт, что данный проект не пал жертвой давления ни Москвы, ни Тегерана", - резюмирует аналитик.