О нас

Али Асадов встретился с главой МЧС России 

Али Асадов встретился с главой МЧС России  30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.
Внешняя политика
30 января 2024 г. 19:18
Али Асадов встретился с главой МЧС России 

30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече был отмечен высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства, подчеркнуто активное развитие сотрудничества двух стран по всем направлениям, в том числе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стороны констатировали важность подписания Плана совместных мероприятий между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024-2026 годы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания азербайджано-российского взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov Rusiya FHN rəhbəri ilə görüşüb

Экслюзивные новости

Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
Президент Казахстана посетит Азербайджан в марте
30 января 2024 г. 16:16
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
Эксперт: Пашинян приносит в жертву мир на Южном Кавказе из-за собственных интересов
30 января 2024 г. 15:58
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
Эксперт: Положительные тенденции в отношениях между Баку и Ереваном - надежда на мир в 2024 году
30 января 2024 г. 14:47
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
Зампредседателя ЦИК: На освобожденных территориях впервые смогут проголосовать более 22 тыс. избирателей
30 января 2024 г. 14:14
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
Депутат ПАСЕ: Двойные стандарты ПАСЕ могут подорвать доверие к организации
30 января 2024 г. 10:06
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
Министр: В Турции обучаются около 35 тыс. азербайджанских студентов
29 января 2024 г. 17:00
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
Грузинский политолог: Сотрудничество по разминированию крайне важно для стран-членов ГУАМ
29 января 2024 г. 12:38
Министр образования Турции посетит Азербайджан
Министр образования Турции посетит Азербайджан
29 января 2024 г. 12:18
Разрушенная Северная Салтовка в Харькове
ФотоРазрушенная Северная Салтовка в Харькове
26 января 2024 г. 11:03
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
Политолог: Азербайджан стремится к взаимовыгодному сотрудничеству со странами Африки
26 января 2024 г. 10:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi