Али Асадов встретился с главой МЧС России

30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

30 января премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов встретился с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александром Куренковым.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

На встрече был отмечен высокий уровень азербайджано-российского стратегического партнерства, подчеркнуто активное развитие сотрудничества двух стран по всем направлениям, в том числе в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Стороны констатировали важность подписания Плана совместных мероприятий между Министерством по чрезвычайным ситуациям Азербайджанской Республики и Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на 2024-2026 годы.

В ходе встречи были обсуждены перспективы наращивания азербайджано-российского взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.