Али Ахмедов: Сопредседатели Минской группы сделали все возможное для того, чтобы в ПАСЕ не была принята резолюция по Карабаху

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Если при подсчете голосов по резолюции в Парламентской ассамблее Совета Европы действительно была фальсификация, считаю это не красящим ПАСЕ событием.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя и исполнительный секретарь партии "Новый Азербайджан", заместитель премьер-министра Али Ахмедов.

По его словам, оказание негативного влияния на принятие решения в связи с оккупацией Арменией азербайджанских земель и в результате этого непринятие резолюции по Нагорному Карабаху не поднимет авторитет ПАСЕ: "Прежде всего потому, что ПАСЕ подтвердила факт оккупации Арменией азербайджанских земель. Демонстрация противоположной позиции является неправильной".

Заместитель премьер-министра отметил, что прискорбным является то, что сопредседатели Минской группы сделали все возможное для того, чтобы в ПАСЕ не была принята резолюция по Карабаху: "Все это заставляет нас задуматься об истинных целях Минской группы".