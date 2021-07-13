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Зампремьера: Азербайджан поддерживает инициативу "Один пояс, один путь"

Зампремьера: Азербайджан поддерживает инициативу "Один пояс, один путь" «Мы очень благодарны нашим китайским друзьям за то, что они оперативно предоставили вакцины Азербайджану. Многие азербайджанцы, в том числе и я, были вакцинированы китайскими вакцинами, что позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности».
Внешняя политика
13 июля 2021 г. 11:43
Зампремьера: Азербайджан поддерживает инициативу Один пояс, один путь

"Мы очень благодарны нашим китайским друзьям за то, что они оперативно предоставили вакцины Азербайджану. Многие азербайджанцы, в том числе и я, были вакцинированы китайскими вакцинами, что позволяет нам чувствовать себя в большей безопасности".

Как передает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Азербайджана Али Ахмедов в интервью агентству "Синьхуа".

Также он особо подчеркнул инициативу "Один пояс, один путь". По словам заместителя премьер-министра, предложение президента Китая Си Цзиньпина об инициативе "Один пояс, один путь" получило широкую поддержку как в Китае, так и во всем мире.

"Азербайджан полностью поддерживает это начинание и делает все возможное для его реализации", - добавил он.

Что касается сотрудничества двух стран в борьбе с пандемией COVID-19, то Ахмедов назвал его "хорошим примером для стран всего мира".

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Версия на азербайджанском языке Baş nazirin müavini: "Azərbaycan “Bir kəmər, bir yol” təşəbbüsünü dəstəkləyir”
Версия на английском языке Deputy PM: Azerbaijan supports Belt and Road Initiative

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