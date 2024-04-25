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Ален Симонян: У Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу

Ален Симонян: У Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу Установка пограничного столба означает, что у Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу.
Внешняя политика
25 апреля 2024 г. 15:16
Ален Симонян: У Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу

Установка пограничного столба означает, что у Армении и Азербайджана нет территориальных претензий друг к другу.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян.

"По правде говоря, я рад, что мы установили первый пограничный столб", - сказал он.

Симонян высказал мнение, что сегодня Тавушская область более защищена, чем раньше.

Ранее в соответствии с договоренностями по итогам 8-й встречи Государственной комиссии по делимитации государственной границы между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения и Комиссии по вопросам делимитации государственной границы и пограничной безопасности между Республикой Армения и Азербайджанской Республикой экспертные группы стран приступили к процессу уточнения координат на основании геодезических измерений на местности.

23 апреля 2024 года на границе между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения в рамках работ по уточнению координат на основании геодезических измерений на местности был установлен первый пограничный столб. Работы экспертных групп двух стран продолжаются.

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Версия на английском языке Alen Simonyan: Armenia and Azerbaijan have no territorial claims against one another
Версия на азербайджанском языке Alen Simonyan: Ermənistan və Azərbaycanın bir-birinə qarşı ərazi iddiası yoxdur

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