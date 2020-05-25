​Александр Лукашенко поздравил Ильхама Алиева

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко послал президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву поздравительное письмо.

Как передает Report, в тексте письма говорится:

"Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника – Дня Республики.

Искренне рад успеху Азербайджана на пути качественных преобразований всех сторон жизни общества. Впечатляющие достижения, которые демонстрирует страна в экономической, социальной и других областях развития, получили международное признание и способствовали упрочению позиций Вашего государства на мировой арене.

Отрадно отметить высокий уровень доверия и взаимопонимания, которые стали основой белорусско-азербайджанских отношений, развивающихся в духе стратегического партнерства, дружбы и союзничества.

Убежден, что Ваш весомый вклад в укрепление плодотворных долгосрочных связей между Беларусью и Азербайджаном будет способствовать реализации потенциала двустороннего сотрудничества на благо жителей наших стран.

Желаю Вам, уважаемый Ильхам Гейдарович, доброго здоровья, жизненной энергии, новых успехов и достижений, азербайджанскому народу – мира и процветания".