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Алекса Бечич: Азербайджано-черногорские отношения развиваются на парламентском уровне

Алекса Бечич: Азербайджано-черногорские отношения развиваются на парламентском уровне "Это мой первый визит в Азербайджан. Я очень рад быть здесь. Верю, что наши отношения будут и дальше развиваться. Азербайджано-черногорские отношения развиваются и на парламентском уровне".
Внешняя политика
16 января 2022 г. 23:39
Алекса Бечич: Азербайджано-черногорские отношения развиваются на парламентском уровне
Алекса Бечич

"Это мой первый визит в Азербайджан. Я очень рад быть здесь. Верю, что наши отношения будут и дальше развиваться. Азербайджано-черногорские отношения развиваются и на парламентском уровне".

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом заявил спикер парламента Черногории Алекса Бечич.

"Есть возможности для развития этих отношений во многих других областях. Хотя отношения между нашими странами новые, мы верим, что они будут развиваться и дальше. Возлагаем большие надежды на этот визит", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Aleksa Beçiç: “Azərbaycan-Monteneqro əlaqələri parlamentlər səviyyəsində də inkişaf edir”

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