Абдул-Фаттах Ас-Сиси: Мы стремимся поднять и эти связи на уровень существующих между нашими странами хороших политических отношений

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Президент Арабской Республики Египет Абдул-Фаттах Ас-Сиси направил письмо президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Report, в письме говорится:

"Сердечно поздравляю Вас с 25-летием установления дипломатических отношений между Египтом и Азербайджаном. Пользуясь этой приятной возможностью, хочу с уверенностью отметить, что правительства и народы наших стран связывают друг с другом прочные узы.

За прошедшие годы связи между Египтом и Азербайджаном развивались во многих сферах, в частности энергетической. Мы стремимся поднять и эти связи на уровень существующих между нашими странами хороших политических отношений.

Безусловно, визит министра иностранных дел Азербайджанской Республики в Каир в ноябре 2016 года и проводимые подготовительные работы по организации в июле 2017 года в Каире заседания Межправительственной совместной комиссии способствуют наращиванию наших совместных усилий по дальнейшему улучшению отношений между нашими странами.

Еще раз передаю искренние поздравления Вашему превосходительству. Желаю Вам успехов в делах, а дружественному народу Азербайджана - постоянного прогресса и благополучия".