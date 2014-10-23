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    ​Главы МИД Азербайджана и Германии обсудили региональные и глобальные вопросы

    Франк-Вальтер Штайнмайер отметил важность сотрудничества своей страны с Азербайджаном

    1. Баку. 23 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял делегацию во главе с министром иностранных дел Франк-Вальтером Штайнмайером. Как сообщает Report со ссылкой на министерство иностранных дел Азербайджана, министр Эльмар Мамедъяров выразил удовлетворение сотрудничеством между двумя странами в политической, экономической, гуманитарной и научно-образовательной сферах. Он отметил, что товарооборот между двумя странами составляет около трех млрд. долларов и подчеркнул необходимость расширения сотрудничества и в ненефтяном секторе.

      2. Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что его страна придает огромное значение сотрудничеству с Азербайджаном, и указал на наличие благоприятного потенциала для укрепления сотрудничества между двумя странами.
      В ходе встречи состоялся обмен мнениями по региональным и глобальным проблемам.
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