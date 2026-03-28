Золфагари: ВС Ирана уничтожили самолет-заправщик в результате удара по базе США

ВC Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили три самолета в результате удара по военной базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом сообщает гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.

"В ходе этой успешной операции один самолет-топливозаправщик был полностью уничтожен, еще три других самолета повреждены и вышли из строя", - сказал он.