Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Праздник Новруз
    В регионе
    • 28 марта, 2026
    • 11:55
    Золфагари: ВС Ирана уничтожили самолет-заправщик в результате удара по базе США

    ВC Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили три самолета в результате удара по военной базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом сообщает гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.

    "В ходе этой успешной операции один самолет-топливозаправщик был полностью уничтожен, еще три других самолета повреждены и вышли из строя", - сказал он.

    Эскалация на Ближнем Востоке Эбрахим Зольфагари
    Zülfüqari: İran ordusu ABŞ bazasına zərbə endirib, bir təyyarə məhv edilib, üçü zədələnib
    Ты - Король

