Золфагари: ВС Ирана уничтожили самолет-заправщик в результате удара по базе США
В регионе
- 28 марта, 2026
- 11:55
ВC Ирана уничтожили один самолет-топливозаправщик и повредили три самолета в результате удара по военной базе США "Принц Султан" в Саудовской Аравии.
Как передает Report, об этом сообщает гостелерадиокомпания со ссылкой на заявление официального представителя центрального штаба военного командования "Хатам аль-Анбия" Эбрахима Зольфагари.
"В ходе этой успешной операции один самолет-топливозаправщик был полностью уничтожен, еще три других самолета повреждены и вышли из строя", - сказал он.
