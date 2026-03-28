Zülfüqari: İran ordusu ABŞ bazasına zərbə endirib, bir təyyarə məhv edilib, üçü zədələnib
Region
- 28 mart, 2026
- 12:02
İran Silahlı Qüvvələrinin ABŞ-nin Səudiyyə Ərəbistanındakı "Şahzadə Sultan" hərbi bazasına endirdiyi zərbə nəticəsində bir yanacaqdoldurma təyyarəsi məhv edilib, üç təyyarə isə zədələnib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə dövlət teleradio şirkəti "Xatəm əl-Ənbiya" hərbi komandanlığının mərkəzi qərargahının rəsmi nümayəndəsi İbrahim Zülfüqariyə istinadən bildirib.
"Bu uğurlu əməliyyat zamanı bir yanacaqdoldurma təyyarəsi tamamilə məhv edilib, daha üç digər təyyarə zədələnib və sıradan çıxıb", - o bildirib.
12:09
ADSEA: Güclü yağışlar səbəbindən paytaxt və Abşeronda kollektorlara su yönləndirmə işləri intensivləşibİnfrastruktur
12:07
Əli Əliyev: Sürüşmə sahələrində aktivləşmə müşahidə olunmurHadisə
12:03
Foto
Video
Bakı, Sumqayıt və Abşeronda su basmış ərazilərdən 42 nəfər təxliyə edilib - YENİLƏNİB - 2Hadisə
12:02
Zülfüqari: İran ordusu ABŞ bazasına zərbə endirib, bir təyyarə məhv edilib, üçü zədələnibRegion
11:53
Ağsuçaydan keçən sel avtomobil yolunu yararsız hala salıbHadisə
11:52
"INPEX" Qazaxıstanda və Azərbaycanda hasil etdiyi nefti Yaponiyaya yönləndirəcəkEnergetika
11:50
Tofiq Musayev UFC-də növbəti döyüşünə Sietldə çıxacaqFərdi
11:42
Yol polisi: Yağışlı hava yollarda qəza riskini artırırHadisə
11:28