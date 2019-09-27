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Землетрясение в Стамбуле повредило 473 здания, пострадали 34 человека

Землетрясение в Стамбуле повредило 473 здания, пострадали 34 человека

В результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 473 здания получили незначительные повреждения.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай.

"Из 34 пострадавших при землетрясении граждан 10 продолжают лечение, 24 выписаны из больниц. Небольшие повреждения получили 473 здания. После землетрясения было зафиксировано 188 афтершоков, самый cильный в 4,1 балла", - сказал Октай журналистам.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), землетрясение магнитудой 5,9 произошло накануне на западе Турции. Эпицентр располагался в 68 километрах к западу от Стамбула. Очаг залегал на глубине 12 километров.

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