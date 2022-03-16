Зеленский подписал закон о запрете на пропаганду действий России

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете изготовления и распространения информационной продукции, направленной на пропаганду действий России.

Как передает Report, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Верховной Рады.

Что теперь запрещено:

- Оправдывать агрессию РФ и представлять ее как "гражданскую войну";

- Прославлять военных РФ, наемников и членов других самопровозглашенных пророссийских групп, в частности их нельзя называть "ополченцами" и "вежливыми людьми";

- За оправдание, отрицание и прославление агрессии РФ будет уголовная ответственность.

- Также нельзя использовать оправдания, признавать правомерными, опровергать вооруженную агрессию РФ против Украины в 2014 году.

- Нельзя употреблять термины "внутренний конфликт", "гражданская война", "гражданский конфликт".

Действие данного указа касается также политических партий и общественных организаций.