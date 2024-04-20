Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил в социальной сети Х.

Он выразил благодарность нижней палате Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за "решение, которое сохраняет правильный ход истории".

Президент также выразил надежду, что законопроект поддержат в Сенате и направят на рассмотрение президенту Джо Байдену.

"Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее", - отметил Зеленский.