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Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта

Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам.
В регионе
20 апреля 2024 г. 22:35
Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за одобрение законопроекта, который предусматривает выделение почти 61 миллиарда долларов помощи Украине и союзникам.

Как передает Report, об этом глава государства сообщил в социальной сети Х.

Он выразил благодарность нижней палате Конгресса США, обеим партиям и лично спикеру Майку Джонсону за "решение, которое сохраняет правильный ход истории".

Президент также выразил надежду, что законопроект поддержат в Сенате и направят на рассмотрение президенту Джо Байдену.

"Демократия и свобода всегда будут иметь значение в мире и никогда не потерпят поражения, пока Америка будет помогать их защищать. Жизненно важный законопроект о помощи США, принятый сегодня Палатой представителей, поможет предотвратить расползание войны, сохранит тысячи и тысячи жизней и сделает оба наших народа сильнее", - отметил Зеленский.

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Версия на азербайджанском языке Zelenski ABŞ-yə təşəkkürünü bildirib: “Ədalətli sülh və təhlükəsizlik yalnız güclə əldə edilə bilər”

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