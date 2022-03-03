Зеленский: Первые из 16 тысяч иностранных добровольцев уже едут защищать Украину

Первые из 16 тыс. иностранных добровольцев уже едут защищать Украину.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.
"Украина ежедневно получает оружие от наших партнеров. От настоящих друзей. Ежедневно все больше и больше мощного оружия. Украина уже встречает иностранных добровольцев, которые едут в нашу страну. Первые из 16 тысяч. Они едут защищать свободу. Защищать жизнь. Для нас. Для всех. И это будет успешно. Я уверен", - сказал президент.
Как сообщал УНИАН, 27 февраля Зеленский призвал иностранцев приехать в Украину и присоединиться к борьбе против российских войск.
Согласно положению о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины иностранцами и лицами без гражданства, утвержденным указом президента от 10 июня 2016 года № 248, иностранцы имеют право поступить в ВСУ на военную службу по контракту в добровольном порядке, в том числе и в ряды Сил территориальной обороны ВСУ.
Из иностранцев формируется отдельное подразделение – Интернациональный легион территориальной обороны Украины.