Денежные переводы из России в Армению резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 656,6 млн долларов США.

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 656,6 млн долларов США.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян.

Для сравнения: за январь — март 2023 года из РФ в Армению поступило 1,1 млрд. долларов США.

"Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств", - прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян.