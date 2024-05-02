О нас

Денежные переводы из России в Армению резко упали

Денежные переводы из России в Армению резко упали Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 656,6 млн долларов США.
В регионе
2 мая 2024 г. 18:30
Денежные переводы из России в Армению резко упали

Объем денежных переводов из России в Армению по результатам первого квартала сократился на 40% по сравнению с прошлогодним показателем и составил 656,6 млн долларов США.

Как сообщает Report cо ссылкой на "Интерфакс", об этом заявил начальник управления денежно-кредитной политики Центробанка Армении Айк Аветисян.

Для сравнения: за январь — март 2023 года из РФ в Армению поступило 1,1 млрд. долларов США.

"Частично это может быть обусловлено деятельностью расчетно-платежной системы, но есть также более крупные и более действенные факторы, в том числе геополитические и экономические, которые оказывают существенное воздействие на движение денежных средств", - прокомментировал динамику председатель ЦБ республики Мартин Галстян.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ
2 мая 2024 г. 18:07
Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией
Кулеба и Мирзоян обсудили делимитацию границ между Азербайджаном и Арменией
2 мая 2024 г. 17:51
Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США
Грузинский политолог: Закон, который мы хотим принять, есть в ряде стран, в том числе в США
2 мая 2024 г. 17:44
КСИР: Иран использовал ракеты Гадр, Эмад, Хейбар для удара по Израилю
КСИР: Иран использовал ракеты "Гадр", "Эмад", "Хейбар" для удара по Израилю
2 мая 2024 г. 16:36
В турецкой провинции Анталья столкнулись два джипа для сафари, есть пострадавшие
В турецкой провинции Анталья столкнулись два джипа для сафари, есть пострадавшие
2 мая 2024 г. 16:26
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности
Глава Минобороны Армении и посол США обсудили сотрудничество в сфере безопасности
2 мая 2024 г. 16:14
В Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
ВидеоВ Кыргызстане грузовик с мороженым сбил 29 детей
2 мая 2024 г. 15:49
В Стамбуле в результате взрыва на предприятии пострадал рабочий
В Стамбуле в результате взрыва на предприятии пострадал рабочий
2 мая 2024 г. 14:50
Спикер парламента Грузии и гендиректор ЕК обсудили сотрудничество страны с ЕС
Спикер парламента Грузии и гендиректор ЕК обсудили сотрудничество страны с ЕС
2 мая 2024 г. 13:32
Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции
Правительство Армении одобрило законопроект о создания гвардии полиции
2 мая 2024 г. 12:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi