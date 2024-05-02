МИД Кыргызстана рекомендовал гражданам воздержаться от поездок в РФ

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Министерство иностранных дел Кыргызстана рекомендовало гражданам временно воздержаться от поездок в Россию.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении МИД Кыргызстана.

"Министерство рекомендует согражданам, не имеющим веских оснований для выезда в Российскую Федерацию, временно воздержаться от поездки на ее территорию до снятия ранее введенных дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу, а при необходимости выезда заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд в Российскую Федерацию", - сказано в сообщении.

В начале апреля замглавы МИД Кыргызстана Алмаз Имангазиев заявил о том, что почти 70 граждан страны не впустили на территорию России после теракта в Crocus City Hall.