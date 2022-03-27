Зеленский назвал цели Украины: РФ должна вывести свои войска на компромиссные территории

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил приоритетные цели Украины в условиях войны против России.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью российским журналистам.

"Максимально уменьшить количество жертв, сократить сроки этой войны. Вывести войска РФ на компромиссные территории – а это все, что было до 24 февраля, до нападения", – отметил Зеленский.

"Я понимаю, что заставить Россию полностью освободить территорию невозможно, это приведет к третьей мировой войне. Я прекрасно все понимаю и отдаю себе отчет. Поэтому я и говорю: это компромисс. Вернитесь туда, с чего все началось, и там мы попытаемся решить сложный вопрос Донбасса", – добавил он.