Заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия пройдет в Тегеране

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 47-е заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия пройдет 23 октября в столице Ирана Тегеране. Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, cпециальные представители и заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран - Ирана, Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана- намерены принять участие в двухдневной встрече в Тегеране.

Азербайджанскую делегацию на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.