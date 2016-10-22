Заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия пройдет в Тегеране

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Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ 47-е заседание специальной рабочей группы по правовому статусу Каспия пройдет 23 октября в столице Ирана Тегеране. Как сообщает Report со ссылкой на İRNA, cпециальные представители и заместители министров иностранных дел пяти прикаспийских стран - Ирана, Азербайджана, России, Казахстана и Туркменистана- намерены принять участие в двухдневной встрече в Тегеране.
Азербайджанскую делегацию на заседании возглавит заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.
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