Замминистра обороны Кыргызстана задержан за подделку документов

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Сотрудники Антикоррупционной службы Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана задержали заместителя министра обороны республики за подделку документов.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в отделе по связям с общественностью ГКНБ.

В пресс-службе Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана подтвердили этот факт, заявив, что был задержан заместитель министра обороны Нуркалый Жумабаев, и отметили, что на время следствия не могут комментировать информацию.

"В ноябре прошлого года задержанный при выходе из здания министерства обороны получил травму ноги, - отметили в ГКНБ. - В связи с этим по его инициативе было назначено служебное расследование, по итогам которого полученная им травма была признана связанной с исполнением служебных обязанностей". В итоге полковнику была выплачена страховая компенсация. Размер полученной им суммы не уточняется.

"Установлено, что полковнику были оформлены фиктивные документы, послужившие основанием для незаконного получения страховой выплаты по травме, якобы полученной им при исполнении служебных обязанностей", - сообщили в ГКНБ.

Расследованием занимается Военная прокуратура, которая возбудила дело по статьям "Злоупотребление должностным положением" и "Служебный подлог".

В ГКНБ уточнили, что задержанный находится в следственном изоляторе, по делу ведется следствие.