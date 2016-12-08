Замминистра культуры России Пирумов освобожден от должности

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов освобожден от должности.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что замминистра культуры РФ Григорий Пирумов подал заявление об увольнении по собственному желанию.
"Освободить Пирумова Григория Ульяновича от должности статс-секретаря - заместителя министра культуры Российской Федерации", - говорится в распоряжении.