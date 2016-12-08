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Замминистра культуры России Пирумов освобожден от должности

Замминистра культуры России Пирумов освобожден от должности

Соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Замминистра культуры РФ Григорий Пирумов освобожден от должности.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", соответствующее распоряжение кабмина опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Министр культуры РФ Владимир Мединский сообщил, что замминистра культуры РФ Григорий Пирумов подал заявление об увольнении по собственному желанию.

"Освободить Пирумова Григория Ульяновича от должности статс-секретаря - заместителя министра культуры Российской Федерации", - говорится в распоряжении.

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