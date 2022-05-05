Залужный: ВС Украины контрнаступают под Харьковом и Изюмом

ВС Украины под Харьковом и Изюмом ведут контрнаступательные действия.

ВС Украины под Харьковом и Изюмом ведут контрнаступательные действия.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Залужный сообщил Милли о перемещении основных усилий россиян на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе украинских сил обороны к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Также в разговоре с Милли главком ВСУ акцентировал внимание на возобновлении применения Россией крылатых ракет. Главной целью этих действий, по словам Залужного, является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.