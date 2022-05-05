О нас
Аудио новости

Залужный: ВС Украины контрнаступают под Харьковом и Изюмом

Залужный: ВС Украины контрнаступают под Харьковом и Изюмом ВС Украины под Харьковом и Изюмом ведут контрнаступательные действия.
В регионе
5 мая 2022 г. 15:15
Залужный: ВС Украины контрнаступают под Харьковом и Изюмом

ВС Украины под Харьковом и Изюмом ведут контрнаступательные действия.

Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал главу объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Залужный сообщил Милли о перемещении основных усилий россиян на Луганское направление, где в районе Попасной, Кременной и Торского продолжаются ожесточенные бои, а также о переходе украинских сил обороны к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях.

Также в разговоре с Милли главком ВСУ акцентировал внимание на возобновлении применения Россией крылатых ракет. Главной целью этих действий, по словам Залужного, является разрушение логистических путей поставок военно-технической помощи Украине.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Ukrainian Army counterattacks near Kharkiv, Izyum
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Ordusu Xarkov və İzyum istiqamətində əks-hücuma keçib

Экслюзивные новости

Фестиваль Харыбюльбюль планируется провести в Шуше 12-14 мая
Фестиваль "Харыбюльбюль" планируется провести в Шуше 12-14 мая
4 мая 2022 г. 12:13
Глава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
ФотоГлава региона: Украина контролирует 50 процентов Донецкой области
2 мая 2022 г. 16:00
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
Офицер ВСУ: Нас пытаются взять в окружение, но не получается
30 апреля 2022 г. 13:10
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
Готовится законопроект об изменении полномочий МЧС
30 апреля 2022 г. 10:02
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
Доступ к ЮГК сделает Болгарию независимой в вопросе поставок природного газа
29 апреля 2022 г. 21:03
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
Под руководством Азербайджана и Турции будет создано страховое объединение тюркских государств
29 апреля 2022 г. 17:38
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
Рахман Гумметов: Пассажирские перевозки в освобожденные от оккупации территории будут расширяться
29 апреля 2022 г. 12:30
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi