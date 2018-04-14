Захваченное оппозиционерами Общественное радио Армении прекратило вещание

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Первая программа Общественного радио Армении прекратила вещание. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, до этого в особо охраняемый объект ворвались Никол Пашинян и его сторонники, требуя прямого эфира.

Эфир прерван как в цифровом формате, так и по республиканской сети FM.

Отмечается, что главное радио республики замолчало в эфирное время впервые с 1926 года.

Через час вещание было возобновлено после того, как оппозиционеры покинули здание.