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    Захваченное оппозиционерами Общественное радио Армении прекратило вещание

    Никол Пашинян и его сторонники требовали прямого эфира

    Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ Первая программа Общественного радио Армении прекратила вещание. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, до этого в особо охраняемый объект ворвались Никол Пашинян и его сторонники, требуя прямого эфира. 

    Эфир прерван как в цифровом формате, так и по республиканской сети FM. 

    Отмечается, что  главное радио республики замолчало в эфирное время впервые с 1926 года.

    Через час вещание было возобновлено после того, как оппозиционеры покинули здание.

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