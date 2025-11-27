Задержанный на грузинской таможне водитель: Подобные проблемы возникают регулярно

После встречи сотрудников посольства Азербайджана с представителями компетентных органов Грузии проблема с задержанными грузовыми автомобилями разрешилась.

Об этом Report сообщил один из водителей задержанных фур Парвин Гасанов.

Он отметил, что ведется подготовка к пересечению границы, и они надеются покинуть таможню к концу дня.

Водитель отметил, что, хотя проблему на этот раз удалось устранить, подобные трудности возникают регулярно:

"Я занимаюсь перевозкой табачных изделий. Везу груз из Шеки в Грецию. Грузинские автомобили, перевозящие аналогичные грузы, без проблем пересекают таможню. Из-за задержек на таможне мы сталкиваемся с недовольством наших клиентов в Европе".

Гасанов сообщил, что его продержали на таможне более 20 дней без объяснения причин. По его словам, его держат на таможне с 7 ноября, и в аналогичной ситуации оказались более 30 азербайджанских водителей:

"К кому бы ни обращались водители, с ними никто не хочет разговаривать. Сотрудники таможни ведут себя грубо и не идут на контакт".

Водитель Балай Аллахвердиев, который столкнулся с аналогичной проблемой, сообщил, что до них примерно 70 автомобилей были возвращены обратно:

"Грузинская сторона сказала тем водителям, что у вас есть Зангезурский коридор, езжайте по нему. Их вернули обратно, и сейчас водители пытаются пересечь границу через Иран или Турцию".

Ранее стало известно, что Грузия более 20 дней не пропускает через таможню азербайджанские грузовики с табачной продукцией. Посольство Азербайджана в Грузии взяло этот вопрос под контроль, и представители дипмиссии провели встречи с представителями соответствующих органов Грузии. После переговоров в Тбилиси пообещали решить данную проблему в кратчайшие сроки.